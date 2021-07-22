Учёный рассказал о важности исследования ближнего космоса

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Научный руководитель Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (Иркутск), академик Гелий Жеребцов рассказал об актуальности исследования ионосферы.
Учёный рассказал о важности исследования ближнего космоса
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Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Ионосфера (слой заряженных частиц в верхней атмосфере. — RT) — это ближайшая к Земле область околоземного космического пространства. Сейчас ближний космос интенсивно осваивается, фактически идёт экспансия космоса. И мы видим, что процессы, происходящие там, сильно влияют на современные технологии», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что от состояния ионосферы существенно зависит качество работы всех космических аппаратов и спутниковых систем, в том числе предназначенных для телекоммуникаций, прогнозирования погоды, мониторинга стихийных бедствий.

Так, возмущения ближнего космоса воздействуют на работу крупных энергетических систем, трубопроводов, линий связи на Земле.

Большое влияние космофизические факторы (вспышки на Солнце, магнитные бури) оказывают и на здоровье людей, отметил Жеребцов.

Как ранее сообщал сайт Nation News, ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Константин Иванов рассказал о развитии космонавтики в России.

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