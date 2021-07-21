Космонавт Борисенко рассказал о необычном явлении во время полёта
- РИА Новости
В эфире радио «Комсомольская правда» космонавт рассказал, что физические законы в космическом пространстве проявляются по-другому.
«В лунную ночь мы пролетали над тёмной стороной Земли, я увидел внизу достаточно большое пятно на поверхности Земли, видимое глазом. Когда я прикинул размеры этого пятна, я понял, что диаметр его порядка 500 км. То ли это мне кажется, то ли это моя фантазия разыгралась, то ли это что-то интересное, необычное. Может быть, даже проявление внеземных цивилизаций», — сказал Борисенко.
Как выяснилось впоследствии, необычное явление оказалось Луной, точнее, отражённым от её поверхности солнечным светом.
Причинами этому стали полнолуние и чистая атмосфера.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.