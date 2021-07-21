Космонавт Борисенко рассказал о необычном явлении во время полёта

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Лётчик-космонавт и Герой России Андрей Борисенко рассказал о своём опыте пребывания на околоземной орбите.
Космонавт Борисенко рассказал о необычном явлении во время полёта
  • РИА Новости

В эфире радио «Комсомольская правда» космонавт рассказал, что физические законы в космическом пространстве проявляются по-другому.

«В лунную ночь мы пролетали над тёмной стороной Земли, я увидел внизу достаточно большое пятно на поверхности Земли, видимое глазом. Когда я прикинул размеры этого пятна, я понял, что диаметр его порядка 500 км. То ли это мне кажется, то ли это моя фантазия разыгралась, то ли это что-то интересное, необычное. Может быть, даже проявление внеземных цивилизаций», — сказал Борисенко.

Как выяснилось впоследствии, необычное явление оказалось Луной, точнее, отражённым от её поверхности солнечным светом.

Причинами этому стали полнолуние и чистая атмосфера.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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