Учёные NASA объяснили участившиеся наводнения колеблющейся орбитой Луны

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По мнению учёных NASA, повышение уровня моря, изменение климата и колебание лунной орбиты приведут к новым рекордам по наводнениям на Земле в ближайшие десять лет.

Об этом сообщает CBS News.

В совместном исследовании NASA и Гавайского университета говорится, что колебание орбиты Луны оказывает влияние на приливы и отливы на Земле. Учёные отмечают, что изменение климата, которое происходит из-за действий человека, является следствием повышения уровня моря, а это значит, что, когда Луна перейдёт к фазе усиления в 2030 году, на Земле ожидаются более высокие приливы.

Проанализировав данные Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), исследователи пришли к выводу, что наводнения на побережье США в 2030-х годах будут гораздо более мощными, чем сейчас. 

«Сочетание гравитационного притяжения Луны, повышения уровня моря и изменения климата будет и дальше усугублять ситуацию с наводнениями на наших побережьях и во всём мире», — заявил представитель NASA Билл Нельсон.

Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в ФРГ из берегов вышли притоки Рейна и ряд других водоёмов. В результате наводнений на западе Германии погибли 133 человека.

До этого обильные осадки спровоцировали наводнения и сход селевых потоков в Крыму. На территории полуострова зарегистрировано 1,5 тыс. оползней, 600 из которых в Ялтинском регионе.

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