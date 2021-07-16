Valve представила собственную игровую консоль Steam Deck

Разработчик компьютерных игр Valve представил собственную игровую консоль Steam Deck.

«В сотрудничестве с AMD мы создали специальный гибридный процессор Steam Deck, оптимизированный для портативного игрового ПК», — сообщает компания.

В компании устройство охарактеризовали как «самый мощный многофункциональный портативный игровой ПК в мире».

Steam Deck работает на операционной системе SteamOS 3.0.

Приставка оснащается жёстким диском на 64, 256 или 512 Гб.

Стоимость консоли стартует от $399 за базовую модель.

Отмечается, что доставка Steam Deck начнётся в декабре 2021 года в США, Канаде, ЕС и Великобритании. В 2022 году список регионов увеличится.

В сентябре Sony впервые показала консоль PlayStation 5.