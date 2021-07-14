«Институт биологии южных морей» получит более 46 млн рублей на аппаратуру

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Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей» (ИнБЮм) сможет обновить приборную базу на 46,4 млн рублей.
«Институт биологии южных морей» получит более 46 млн рублей на аппаратуру
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Как уточняется, такая возможность у учреждения появилась благодаря выигранному гранту в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

«Приборная база института постоянно растёт, постепенно приближаясь к возможностям коллег с материковой части России, у которых вливания в науку реализовываются уже не одно десятилетие. Выигранный нами грант позволит приобрести необходимое оборудование для гидробиологов, океанологов, экологов и других специалистов», — сказала заместитель директора по научно-методической и проектной деятельности института Татьяна Андреенко.

Отмечается, что в настоящее время институт выполняет 11 тем государственного задания в области исследования морских и наземных экосистем.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по поддержке молодых учёных.

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