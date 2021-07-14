«Институт биологии южных морей» получит более 46 млн рублей на аппаратуру

Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей» (ИнБЮм) сможет обновить приборную базу на 46,4 млн рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Как уточняется, такая возможность у учреждения появилась благодаря выигранному гранту в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

«Приборная база института постоянно растёт, постепенно приближаясь к возможностям коллег с материковой части России, у которых вливания в науку реализовываются уже не одно десятилетие. Выигранный нами грант позволит приобрести необходимое оборудование для гидробиологов, океанологов, экологов и других специалистов», — сказала заместитель директора по научно-методической и проектной деятельности института Татьяна Андреенко.

Отмечается, что в настоящее время институт выполняет 11 тем государственного задания в области исследования морских и наземных экосистем.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по поддержке молодых учёных.