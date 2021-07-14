«Институт биологии южных морей» получит более 46 млн рублей на аппаратуру
- Pixabay
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Как уточняется, такая возможность у учреждения появилась благодаря выигранному гранту в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».
«Приборная база института постоянно растёт, постепенно приближаясь к возможностям коллег с материковой части России, у которых вливания в науку реализовываются уже не одно десятилетие. Выигранный нами грант позволит приобрести необходимое оборудование для гидробиологов, океанологов, экологов и других специалистов», — сказала заместитель директора по научно-методической и проектной деятельности института Татьяна Андреенко.
Отмечается, что в настоящее время институт выполняет 11 тем государственного задания в области исследования морских и наземных экосистем.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по поддержке молодых учёных.