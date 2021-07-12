В Москве началось строительство новых кластеров ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы»

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В Москве состоялась церемония, посвящённая началу строительства кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный» Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьёвы горы».
В Москве началось строительство новых кластеров ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы»
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, ректор МГУ Виктор Садовничий, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, а также сотрудники и студенты университета.

«Сергей Семёнович, это впервые в стране при крупнейшем университете, первом, старейшем открывается такая долина, где студенты, учёные могут творить, что-то делать. И ещё особая благодарность: нам в 2025 году исполняется 270 лет. Я думаю, мы к 2025 году достроим и будет развеваться флаг науки», — приводятся слова Садовничего на сайте мэра Москвы.

Центр станет площадкой для передовых научных исследований и разработок, а также будет готовить кадры для новой цифровой экономики страны.

С инициативой о создании научно-технологической долины МГУ в 2015 году выступил Садовничий, её поддержал президент России Владимир Путин.

Основной идеей создания центра является формирование на территории МГУ инновационной экосистемы мирового уровня.

В нём будет несколько взаимосвязанных тематических кластеров: «Биомед», «Ломоносов», «Инжиниринг» «Нанотех», «Геотех», «Инфотех», «Космос». Также в него войдут «Междисциплинарный» и «Образовательный» кластеры.

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