Китайские космонавты впервые с 2008 года вышли в открытый космос

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Китайские космонавты (тайконавты) Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос из основного модуля «Тяньхэ» строящейся орбитальной станции «Тяньгун». В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году.
Китайские космонавты впервые с 2008 года вышли в открытый космос
  • AFP

Во время выхода в открытый космос космонавты выполнили ряд запланированных задач, в том числе проверили работу руки-манипулятора.

Как сообщает Global Times со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космической техники, китайцы использовали скафандры нового поколения «Фэйтянь».

17 июня первый экипаж вошёл в базовый модуль китайской космической станции.

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