Китайские космонавты впервые с 2008 года вышли в открытый космос

Китайские космонавты (тайконавты) Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос из основного модуля «Тяньхэ» строящейся орбитальной станции «Тяньгун». В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году.

AFP

Во время выхода в открытый космос космонавты выполнили ряд запланированных задач, в том числе проверили работу руки-манипулятора. Как сообщает Global Times со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космической техники, китайцы использовали скафандры нового поколения «Фэйтянь». Check out the complete process of Chinese Taikonaut Liu Boming stepping out of the Tianhe space station core module. pic.twitter.com/EvHSCVPEMp — Global Times (@globaltimesnews) July 4, 2021 17 июня первый экипаж вошёл в базовый модуль китайской космической станции.