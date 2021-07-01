В суборбитальный полёт с Безосом отправится 82-летняя женщина
- globallookpress.com
«Исполняя цель всей жизни стать астронавтом, Уэлли Фанк отправится в космос 20 июля в качестве почётного гостя на корабле New Shepard, который впервые полетит туда с людьми на борту», — говорится в заявлении компании.
Она отправится вместе с Безосом, его братом Марком и ещё одним пока неназванным человеком, который приобрёл билет на аукционе за $28 млн.
Отмечается, что Фанк пыталась стать астронавтом ещё в 1960-х: она была самой молодой выпускницей космической программы для женщин — частного проекта по подбору женщин для отправки в космос. Однако тогда ей не удалось полететь в космос.
Ранее стало известно, что Безос совершит полёт в космос 20 июля.