В суборбитальный полёт с Безосом отправится 82-летняя женщина

В суборбитальный полёт вместе с миллиардером Джеффом Безосом — владельцем компании Blue Origin — отправится 82-летняя Уэлли Фанк.

«Исполняя цель всей жизни стать астронавтом, Уэлли Фанк отправится в космос 20 июля в качестве почётного гостя на корабле New Shepard, который впервые полетит туда с людьми на борту», — говорится в заявлении компании.

Она отправится вместе с Безосом, его братом Марком и ещё одним пока неназванным человеком, который приобрёл билет на аукционе за $28 млн.

Отмечается, что Фанк пыталась стать астронавтом ещё в 1960-х: она была самой молодой выпускницей космической программы для женщин — частного проекта по подбору женщин для отправки в космос. Однако тогда ей не удалось полететь в космос.

Ранее стало известно, что Безос совершит полёт в космос 20 июля.