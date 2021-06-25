Аппарат нового поколения выведен на орбиту в интересах Минобороны России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В ведомстве отметили, что все предшествующие пуску операции прошли в штатном режиме.
«Наземные средства космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты-носителя», — говорится в заявлении.
В Минприроды Республики Коми ранее отмечали, что пуск произойдёт в интересах обороны и безопасности страны.
В декабре сообщалось, что пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк прошёл успешно.