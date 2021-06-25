Аппарат нового поколения выведен на орбиту в интересах Минобороны России

Расчёт космических войск ВКС России произвёл пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом нового поколения, он выведен на расчётную орбиту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все предшествующие пуску операции прошли в штатном режиме.

«Наземные средства космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты-носителя», — говорится в заявлении.

В Минприроды Республики Коми ранее отмечали, что пуск произойдёт в интересах обороны и безопасности страны.

В декабре сообщалось, что пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк прошёл успешно.