Крикалёв останется в «Роскосмосе»
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«Сергей Константинович Крикалёв продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы корпорации.
Отмечается, что такое решение принято после его встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным с учётом опыта и компетенций Крикалёва.
Ранее Крикалёв рассказал, что российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).