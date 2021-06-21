Крикалёв останется в «Роскосмосе»

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что космонавт Сергей Крикалёв останется исполнительным директором по пилотируемым космическим программам.

«Сергей Константинович Крикалёв продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы корпорации.

Отмечается, что такое решение принято после его встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным с учётом опыта и компетенций Крикалёва.

Ранее Крикалёв рассказал, что российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).