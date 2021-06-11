«Роскосмос» и Росгидромет подписали соглашения о сотрудничестве с университетами

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Госкорпорация «Роскосмос» и Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подписали соглашения о долгосрочном партнёрстве с МГТУ имени Н.Э. Баумана, Новосибирским государственным университетом и Амурским государственным университетом с целью мониторинга «космической погоды» малыми спутниками разработки университетов.
«Роскосмос» и Росгидромет подписали соглашения о сотрудничестве с университетами
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «в рамках подписанных соглашений вузы будут работать над развитием и расширением функционала группировок малых космических аппаратов популярного формата CubeSat собственной разработки, оснащённых аппаратурой для мониторинга гелиогеофизических параметров на низких околоземных орбитах (мониторинг «космической погоды»)».

Директор департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) «Роскосмоса» Олег Кем отметил, что «спутники формата CubeSat позволят оперативно разрабатывать и проводить натурную экспериментальную отработку как служебных систем, так и новой миниатюрной целевой аппаратуры малых космических аппаратов».

«На сегодняшний день группировка программы «УниверСат» уже составляет семь спутников, оснащённых гелиогеофизической аппаратурой, служащих источником целевой информации для служб Росгидромета в дополнение к федеральной группировке спутников серии «Метеор-М». Мы планируем запуск ещё четырёх малых аппаратов в IV квартале 2021 года», — сообщил Кем.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты начали работу над спутниками, которые смогут засечь углеродные выбросы.

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