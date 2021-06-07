Apple представила iOS 15

На конференции WWDC компания Apple представила новую версию мобильной платформы iOS 15. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, в новой версии операционной системы приложение для видеообщения FaceTime получит возможность устранять фоновый шум и размывать фон, а также работать в браузере. Ещё в FaceTime появится функция SharePlay — можно вместе слушать музыку из Apple Music, смотреть фильмы, телешоу, ролики из TikTok и Twitch.

Также iOS 15 изменит логику оповещений — появилась сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном.

Вместе с этим новая операционная система добавит функцию распознавания текста через камеру или фотографии.

Новые функции появились и для наушников AirPods. Пространственное звучание даст многомерный звук.

Отмечается, что большие изменения пришли и в iPadOS для планшетов.

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 начнётся в июне. Релиз новых версий ОС намечен на сентябрь текущего года.

Ранее Apple представила новые планшеты iPad Pro и метки AirTags.