Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблём Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС).

Трансляция запуска ракета велась в Twitter.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 13:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск).

«Подтверждено разделение грузового корабля Dragon. Автономная стыковка с МКС состоится в субботу, 5 июня, в 05:13 по времени Восточного побережья США (12:13 мск)», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, Dragon везёт на МКС 3,3 тонны груза.

Ранее корабль Crew Dragon 1 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС для возвращения на Землю.