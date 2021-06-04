Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблём Dragon

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС).
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблём Dragon
  • globallookpress.com

Трансляция запуска ракета велась в Twitter.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 13:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск).

«Подтверждено разделение грузового корабля Dragon. Автономная стыковка с МКС состоится в субботу, 5 июня, в 05:13 по времени Восточного побережья США (12:13 мск)», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, Dragon везёт на МКС 3,3 тонны груза. 

Ранее корабль Crew Dragon 1 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС для возвращения на Землю.

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