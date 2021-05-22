В «Алмаз-Антее» заявили о космолёте США, способном нести ядерное оружие
Об этом он рассказал в ходе марафона «Новое знание».
Новиков отметил, что США создали уже шесть таких аппаратов разных размеров.
«Один находится на орбите, четыре и пять отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трёх ядерных боеголовок, большой — до шести», — приводит ТАСС его слова.
Гендиректор концерна добавил, что в ближайшее время у США может появиться уже восемь космолётов Х-37.
Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Парижа поддержки российских инициатив по предотвращению размещения оружия в космосе.