В «Алмаз-Антее» заявили о космолёте США, способном нести ядерное оружие

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Гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что космолёты США Х-37 могут нести на борту ядерное оружие.

Об этом он рассказал в ходе марафона «Новое знание».

Новиков отметил, что США создали уже шесть таких аппаратов разных размеров.

«Один находится на орбите, четыре и пять отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трёх ядерных боеголовок, большой — до шести», — приводит ТАСС его слова.

Гендиректор концерна добавил, что в ближайшее время у США может появиться уже восемь космолётов Х-37.

Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Парижа поддержки российских инициатив по предотвращению размещения оружия в космосе. 

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