«Роскосмос» предлагает вписать элементы национальной идентификации в ракеты-носители
- РИА Новости
«Мы хотим сделать элементы национальной идентификации на наших ракетах. Мы возьмём все народные промыслы: дымковскую игрушку, кавказские вещи, из других регионов — и попробуем аккуратно вписать в ракету. Можно либо какой-то рисунок делать, либо лазерное шоу на старте», — приводит заявление Блошенко ТАСС.
По его словам, данный вопрос в настоящий момент обсуждается с центром прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС».
В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков с космодрома Восточный.