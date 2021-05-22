«Роскосмос» предлагает вписать элементы национальной идентификации в ракеты-носители

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Исполнительный директор по перспективным программам и науке корпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что в компании рассматривают возможность спроецировать элементы национальной идентификации на ракеты.
«Роскосмос» предлагает вписать элементы национальной идентификации в ракеты-носители
  • РИА Новости

«Мы хотим сделать элементы национальной идентификации на наших ракетах. Мы возьмём все народные промыслы: дымковскую игрушку, кавказские вещи, из других регионов — и попробуем аккуратно вписать в ракету. Можно либо какой-то рисунок делать, либо лазерное шоу на старте», — приводит заявление Блошенко ТАСС.

По его словам, данный вопрос в настоящий момент обсуждается с центром прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС».

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков с космодрома Восточный.

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