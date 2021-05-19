Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды в районе моря Уэдделла.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство со ссылкой на снимки, полученные со спутника наблюдения за Землёй Sentinel-1.

Отмечается, что гигантский айсберг, названный A-76, площадью примерно 4320 кв. км был обнаружен учёными, анализировавшими снимки с аппарата.

Айсберг имеет длину 170 км и ширину 25 км. По площади айсберг превышает испанский остров Мальорка.

В феврале 2021 года сообщалось, что айсберг, площадь которого оценивается в 1270 кв. км, откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктике.