Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

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Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды в районе моря Уэдделла.
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
  • © Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA

Об этом сообщает Европейское космическое агентство со ссылкой на снимки, полученные со спутника наблюдения за Землёй Sentinel-1.

Отмечается, что гигантский айсберг, названный A-76, площадью примерно 4320 кв. км был обнаружен учёными, анализировавшими снимки с аппарата.

Айсберг имеет длину 170 км и ширину 25 км. По площади айсберг превышает испанский остров Мальорка.

В феврале 2021 года сообщалось, что айсберг, площадь которого оценивается в 1270 кв. км, откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктике.  

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