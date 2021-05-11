Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об этом информирует Центр развития перспективных технологий.
«Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесён на клапан каждой упаковки», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что цифровая маркировка обеспечит строгий контроль движения каждой упаковки вакцины, защитит её от подделки и обезопасит население.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил большой интерес других стран к вакцине «Спутник Лайт».