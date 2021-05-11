Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут снабжать уникальным кодом цифровой маркировки для защиты от подделок.

Об этом информирует Центр развития перспективных технологий.

«Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесён на клапан каждой упаковки», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что цифровая маркировка обеспечит строгий контроль движения каждой упаковки вакцины, защитит её от подделки и обезопасит население.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил большой интерес других стран к вакцине «Спутник Лайт».