Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут снабжать уникальным кодом цифровой маркировки для защиты от подделок.
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом информирует Центр развития перспективных технологий.

«Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесён на клапан каждой упаковки», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что цифровая маркировка обеспечит строгий контроль движения каждой упаковки вакцины, защитит её от подделки и обезопасит население.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил большой интерес других стран к вакцине «Спутник Лайт».

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