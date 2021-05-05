В центре Чумакова рассказали о влиянии вакцины от полиомиелита на течение COVID-19
- РИА Новости
«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — цитирует РИА Новости Ишмухаметова.
Ранее специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в ходе эфира ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.