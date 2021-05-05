В центре Чумакова рассказали о влиянии вакцины от полиомиелита на течение COVID-19

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об исследовании влияния вакцины от полиомиелита на течение COVID-19.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — цитирует РИА Новости Ишмухаметова.

Ранее специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в ходе эфира ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.