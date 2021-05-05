Космонавт Романенко оценил перспективы освоения Луны

Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко оценил перспективы освоения Луны.

В беседе с Inforeactor он заявил, что специалисты уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы.

По словам Романенко, освоение спутника Земли имеет огромное значение и для современной науки, и для человечества в целом.

Со своей стороны, Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что цель у проекта одна — продолжение освоения космического пространства.

«Программа высадки космонавтов на Луну ещё не определена и, соответственно, цели ещё не прописаны», — уточнил он.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в беседе с ФАН рассказал о своей работе.