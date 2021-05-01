В NASA заявили о приостановке контракта со SpaceX по лунному модулю

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NASA приостановило действие контракта с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Моника Уитт.
В NASA заявили о приостановке контракта со SpaceX по лунному модулю
  • Reuters

17 апреля сообщалось, что компания SpaceX получила контракт NASA по доставке астронавтов на Луну.

Конкурентами компании Илона Маска были Blue Origin и Dynetics, которые, как передаёт ТАСС, подали апелляцию на это решение в Главное контрольное управление США (GAO).

«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по разработке посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», — говорится в заявлении Уитт.

24 марта SpaceX осуществила запуск новой группы спутников интернет-связи Starlink.

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