В NASA заявили о приостановке контракта со SpaceX по лунному модулю
- Reuters
17 апреля сообщалось, что компания SpaceX получила контракт NASA по доставке астронавтов на Луну.
Конкурентами компании Илона Маска были Blue Origin и Dynetics, которые, как передаёт ТАСС, подали апелляцию на это решение в Главное контрольное управление США (GAO).
«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по разработке посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», — говорится в заявлении Уитт.
24 марта SpaceX осуществила запуск новой группы спутников интернет-связи Starlink.