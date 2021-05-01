В NASA заявили о приостановке контракта со SpaceX по лунному модулю

NASA приостановило действие контракта с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Моника Уитт.

17 апреля сообщалось, что компания SpaceX получила контракт NASA по доставке астронавтов на Луну.

Конкурентами компании Илона Маска были Blue Origin и Dynetics, которые, как передаёт ТАСС, подали апелляцию на это решение в Главное контрольное управление США (GAO).

«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по разработке посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», — говорится в заявлении Уитт.

24 марта SpaceX осуществила запуск новой группы спутников интернет-связи Starlink.