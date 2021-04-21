SpaceX перенёс запуск миссии Crew-2 на МКС из-за непогоды

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SpaceX перенёс запуск пилотируемой миссии Crew-2 к Международной космической станции (МКС) на 23 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в NASA.
SpaceX перенёс запуск миссии Crew-2 на МКС из-за непогоды
  • Reuters

«NASA и SpaceX теперь планируют в 05:49 (12:49 мск. — RT) в пятницу, 23 апреля, запуск миссии Crew-2 на Международную космическую станцию ​​из-за неблагоприятных погодных условий на направлении полёта в четверг, 22 апреля», — говорится в заявлении компании.

Как уточнили в NASA, при запуске миссии оцениваются погодные условия не только на стартовом полигоне, но и вдоль всей траектории полёта.

Ранее компания SpaceX получила контракт NASA по доставке астронавтов на Луну.

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