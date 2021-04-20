Астроном рассказал, как наблюдать за звездопадом Лириды

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал, как наблюдать за звездопадом Лириды, пик которого придётся на ночь с 21 на 22 апреля.

«Чем хороши для нас Лириды? Они находятся в созвездии Лира, это созвездие расположено в Северном полушарии. Оно высокое, практически над головой. Найти его очень легко: по самой яркой звезде — Веге. Вот примерно от Веги будут падать эти метеоры», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, есть несколько правил наблюдения за звёздным небом. Например, лучше уехать за город, чтобы не было засвета, который мешает любым астрономическим наблюдениям.

Железнов добавил, что если такой возможности нет, то можно пойти в какой-нибудь тёмный двор и спрятаться от фонарей.

Ранее доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Вячеслав Пилипенко в беседе с URA.RU рассказал, может ли полярное сияние появиться на Урале.