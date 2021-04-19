Эпидемиолог оценил данные о новых штаммах коронавируса в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал данные о выявлении в России двух новых штаммов коронавируса.

«На данный момент нет никаких подтверждающих данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжёлое протекание заболевания», — цитирует его ТАСС.

По словам Хафизова, оценка динамики распространения штаммов коронавируса остаётся одной из центральных задач в рамках геномных исследований, которые в настоящее время проводят институты Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов коронавирусной инфекции.