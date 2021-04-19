Эпидемиолог оценил данные о новых штаммах коронавируса в России
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«На данный момент нет никаких подтверждающих данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжёлое протекание заболевания», — цитирует его ТАСС.
По словам Хафизова, оценка динамики распространения штаммов коронавируса остаётся одной из центральных задач в рамках геномных исследований, которые в настоящее время проводят институты Роспотребнадзора.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов коронавирусной инфекции.