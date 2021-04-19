Эпидемиолог оценил данные о новых штаммах коронавируса в России

Короткая ссылка
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал данные о выявлении в России двух новых штаммов коронавируса.
Эпидемиолог оценил данные о новых штаммах коронавируса в России
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«На данный момент нет никаких подтверждающих данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжёлое протекание заболевания», — цитирует его ТАСС.

По словам Хафизова, оценка динамики распространения штаммов коронавируса остаётся одной из центральных задач в рамках геномных исследований, которые в настоящее время проводят институты Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить