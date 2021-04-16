Онколог Хатьков рассказал, что для него значит включение в Американскую ассоциацию хирургов
«Это событие радостное и значимое в профессиональной жизни любого человека — когда профессиональное сообщество признаёт твою профессиональную состоятельность. Мне это, безусловно, приятно и почётно», — сказал Хатьков.
По его словам, голосование и выборы абсолютно объективны: оценивается хирургическая деятельность, научная активность, все аспекты отражаются в резюме и голосование проводится заочно.
«Мне кажется, любой человек стремится к тому, чтобы коллеги максимально высоко оценивали твои профессиональные навыки», — отметил он.
15 апреля главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков был избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Он стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации.