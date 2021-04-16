Онколог Хатьков рассказал, что для него значит включение в Американскую ассоциацию хирургов

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Главный онколог Москвы Игорь Хатьков, который стал первым российским врачом в Американской ассоциации хирургов, в беседе с RT рассказал, что для него значит членство в ассоциации.

«Это событие радостное и значимое в профессиональной жизни любого человека — когда профессиональное сообщество признаёт твою профессиональную состоятельность. Мне это, безусловно, приятно и почётно», — сказал Хатьков.

По его словам, голосование и выборы абсолютно объективны: оценивается хирургическая деятельность, научная активность, все аспекты отражаются в резюме и голосование проводится заочно.

«Мне кажется, любой человек стремится к тому, чтобы коллеги максимально высоко оценивали твои профессиональные навыки», — отметил он.

15 апреля главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков был избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Он стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации. 

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