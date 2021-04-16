Учёный оценил вероятность создания лекарства от рака на основе COVID-19

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Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, может ли в России появиться лекарство от рака на основе COVID-19.
Учёный оценил вероятность создания лекарства от рака на основе COVID-19
  • Reuters

В беседе с «Вечерней Москвой» учёный рассказал, что в науке уже около 70 лет развивается особое направление — виротерапия опухолей. Она призвана помочь пациенту с онкологией вылечиться за счёт вирусов, внедряемых в организм для активации иммунной системы.

По его словам, в будущем появится альтернатива виротерапии — «живая» вакцина. Это потенциальный продукт разработки коронавирусных вакцин, который может сыграть большую роль в борьбе с различными заболеваниями.

«Речь идёт о создании «живой» вакцины, в основе которой лежит искусственно мутировавший вирус. Внесённые в него изменения всё ещё позволяют ему размножаться, но его активность снижена», — разъяснил вирусолог.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.

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