Внук конструктора Сергея Королёва рассказал о своём дедушке

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Внук конструктора Сергея Королёва Андрей рассказал, что в семье знаменитого советского конструктора очень гордятся тем, что носят его фамилию.
Внук конструктора Сергея Королёва рассказал о своём дедушке
  • РИА Новости

«Естественно, День космонавтики для нас реально праздник номер один. Мы очень гордимся, что мы все носим фамилию Королёвы и что мой дедушка и прадедушка моего сына был у истоков вот этого грандиозного достижения советского народа», — заявил Андрей Королёв в беседе с Life.ru.

По его словам, на работе конструктор проявлял требовательность и жёсткость, относился ко всем уважительно, а для семьи был очень любящим и нежным человеком, во что трудно поверить.

«Если почитать его письма, то поражаешься, насколько поэтической и поэтичной была эта душа», — отметил он.

Ранее, как сообщал Nation News, ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Константин Иванов рассказал о развитии космонавтики в России.

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