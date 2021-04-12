Историк рассказал, почему для первого полёта в космос выбрали Гагарина

Писатель, историк, биограф, журналист Антон Первушин рассказал, почему для первого полёта в космос выбрали именно Юрия Гагарина.

«Когда Юрий Алексеевич Гагарин поступил в отряд космонавтов, он не сильно выделялся. Единственное, что его выделяло, — это любознательность, желание первым залезть в космический корабль, но этого недостаточно, чтобы стать первым космонавтом», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на Гагарина всерьёз обратили внимание во время испытаний в сурдобарокамере.

«Там было сказано, что у него очень хорошая реакция на новизну. Он не впадал в панику от внезапных сигналов, хорошо на это реагирует. Он очень быстро переключался из состояния бодрствования в состояние покоя», — пояснил Первушин.

Он отметил, что Гагарин продемонстрировал своё трудолюбие.

«Ему сшили скафандр, он больше тренировался. В тот момент, 12 апреля, просто не было более подготовленного человека к первому полёту», — добавил эксперт.

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