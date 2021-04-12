Лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о женщинах-космонавтах в России.

«У астронавтов женщин больше. Готовиться и быть в отряде космонавтов — это отдавать практически всё своё свободное время. Это постоянные командировки, тренировки и экзамены. Практически 24 часа в сутки вовлечение в процесс», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в России исторически сложилось так, что женщина — хранительница домашнего очага, возможно, поэтому они не столь активно стремятся в космос, как у американцев.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News оценил важность полёта Юрия Гагарина в космос.