Космонавт Серова оценила перспективы освоения космоса

Лётчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова оценила перспективы освоения космоса.

«Будущего в освоении космоса нет без России, наша страна — родоначальница в этом направлении, и именно наш космонавт Юрий Гагарин был первым, кто открыл дорогу в космос. Я считаю, что, конечно же, осваивать космические просторы мы должны все вместе, это должен быть результат совместной международной деятельности», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, Россия всегда занимала лидирующие позиции и будет по-прежнему в числе стран, которые покоряют необъятное пространство.

Серова считает, что российские космонавты будут на Марсе и Венере, поскольку наука не стоит на месте, в будущем станут осваивать дальний космос.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News оценил важность полёта Юрия Гагарина в космос.