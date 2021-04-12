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Космонавт Серова оценила перспективы освоения космоса

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Лётчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова оценила перспективы освоения космоса.
Космонавт Серова оценила перспективы освоения космоса
  • РИА Новости

«Будущего в освоении космоса нет без России, наша страна — родоначальница в этом направлении, и именно наш космонавт Юрий Гагарин был первым, кто открыл дорогу в космос. Я считаю, что, конечно же, осваивать космические просторы мы должны все вместе, это должен быть результат совместной международной деятельности», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, Россия всегда занимала лидирующие позиции и будет по-прежнему в числе стран, которые покоряют необъятное пространство.

Серова считает, что российские космонавты будут на Марсе и Венере, поскольку наука не стоит на месте, в будущем станут осваивать дальний космос.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News оценил важность полёта Юрия Гагарина в космос.

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