Эксперт рассказал о развитии космонавтики в России

Короткая ссылка
Ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Константин Иванов рассказал о развитии космонавтики в России.
Эксперт рассказал о развитии космонавтики в России
  • © Космонавт Иван Вагнер
  • vk.com

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», Иванов заявил, что космонавтика стала уже частью жизни и человечество не может представить существование без спутниковой связи, мобильных телефонов, наблюдений из космоса за атмосферой и другими природными явлениями.

«Космос — это сфера безопасности российского государства, поэтому сегодня Россия продолжает активно развивать космонавтику. Сейчас космос стал целой индустрией, где работают огромные предприятия, НИИ», — отметил эксперт.

По его словам, у отечественных инженеров есть серьёзные преимущества в работе в области двигателей и баллистики полёта.

Иванов добавил, что космонавтика стала сферой деятельности не одной страны и не зря была создана МКС.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить