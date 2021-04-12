Эксперт рассказал о развитии космонавтики в России

Ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Константин Иванов рассказал о развитии космонавтики в России.

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», Иванов заявил, что космонавтика стала уже частью жизни и человечество не может представить существование без спутниковой связи, мобильных телефонов, наблюдений из космоса за атмосферой и другими природными явлениями.

«Космос — это сфера безопасности российского государства, поэтому сегодня Россия продолжает активно развивать космонавтику. Сейчас космос стал целой индустрией, где работают огромные предприятия, НИИ», — отметил эксперт.

По его словам, у отечественных инженеров есть серьёзные преимущества в работе в области двигателей и баллистики полёта.

Иванов добавил, что космонавтика стала сферой деятельности не одной страны и не зря была создана МКС.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.