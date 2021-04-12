В Финляндии заявили о планах запустить первый в мире деревянный спутник

Одно из подразделений финского предприятия по деревопереработке UPM совместно с аэрокосмическими компаниями объявило о готовности к выводу первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли.

Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics, отправится в космос до конца 2021 года, сообщает UPM.

В компании заявили, что его миссия заключается в сборе данных о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации в течение длительного времени с целью оценки использования древесных материалов в космических конструкциях.

Спутник имеет размеры примерно 10 x 10 x 10 см и весит 1 кг. Устройство питается от девяти небольших солнечных батарей.

«Деревянный спутник с селфи-палкой наверняка вызовет улыбку, но, по сути, это серьёзное научное и технологическое начинание», — отметил руководитель миссии Яри Мякинен.

Он добавил, что в дополнение к испытаниям фанеры на спутнике проведут несколько других технических экспериментов: проверка на орбите, оценка доступности спутниковой связи. Кроме того, спутник позволит популяризировать космические технологии среди населения.

Спутник планируется вывести на полярную орбиту с помощью ракеты-носителя «Электрон», разработанной компанией Rocket Lab. Запуск произведут с пускового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Ранее стало известно о запуске корабля «Ю.А. Гагарин» к МКС.