Олег Скрипочка открыл в Ставропольском крае Российскую неделю космоса
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.
Образовательный проект заработал в Пятигорске. Его посвятили 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос.
По всему региону до 18 апреля будут проводиться тематические музейные выставки, кинопоказы, интерактивные уроки.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.