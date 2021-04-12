Олег Скрипочка открыл в Ставропольском крае Российскую неделю космоса

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Лётчик-космонавт Олег Скрипочка открыл в Ставропольском крае Российскую неделю космоса.
Олег Скрипочка открыл в Ставропольском крае Российскую неделю космоса
  • © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.

Образовательный проект заработал в Пятигорске. Его посвятили 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос.

По всему региону до 18 апреля будут проводиться тематические музейные выставки, кинопоказы, интерактивные уроки.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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