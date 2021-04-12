Вышел документальный фильм в честь 60-летия полёта Гагарина

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Вышел новый документальный фильм Life «Сошедшие с небес», посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.
Вышел документальный фильм в честь 60-летия полёта Гагарина
  • Юрий Гагарин / © Министерство обороны РФ

Лента посвящена человеческой стороне жизни космонавтов, обычной жизни героев вне кадра.

Своими воспоминаниями поделятся внук Сергея Королёва, племянница Юрия Гагарина, а также первая женщина в открытом космосе Светлана Савицкая и лётчик-космонавт Сергей Рязанский.

Среди других участников — научные журналисты, популяризаторы космонавтики, музейные и научные работники.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News оценил важность полёта Юрия Гагарина.

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