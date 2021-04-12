Космонавт Джанибеков поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года

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Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года.
Космонавт Джанибеков поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Это был настоящий праздник: люди вышли на улицы, пели песни, танцевали. Народ просто ликовал. Полёт Гагарина отмечали, как 9 Мая. Мы преодолели границу, отделяющую Землю от космического пространства, и это была всенародная победа», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Джанибеков, СССР первым запустил искусственный спутник Земли, Юрий Гагарин стал первым, кто полетел в космос, Валентина Терешкова была первой женщиной-космонавтом.

«Это наш космонавт Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. Мы вообще очень многое сделали первыми в мире», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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