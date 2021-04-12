Главархив подготовил выставку в честь Дня космонавтики

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В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» открылся новый раздел, посвящённый событиям 1950—1960-х годов. Экспозиция приурочена ко Дню космонавтики.
Главархив подготовил выставку в честь Дня космонавтики
  • © Ю. Королев / Главархив Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В экспозиции представлены фотографии, документальные ролики и другие архивные материалы, которые иллюстрируют разные отрасли жизни Москвы того времени — от градостроительства до науки. Особое внимание уделено истории освоения космоса.

«Ко дню 60-летия с момента первого полёта человека в космос мы делимся документами 1950—1960-х годов, когда страна очень активно развивала науку и в жизнь были воплощены передовые идеи, которые ещё вчера казались фантастикой», — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

В музее можно увидеть фото и автограф Юрия Гагарина, а также изучить снимки героев СССР, которые входили в первый отряд космонавтов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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