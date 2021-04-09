В России запустили флешмоб «Наука — это космос»

АНО «Национальные приоритеты», оператор Года науки и технологий в России, совместно с Минобрнауки и при поддержке «Роскосмоса» запустил флешмоб «Наука — это космос», приуроченный к 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина.

«Основная идея этой акции состоит в том, чтобы поддержать российскую науку и напомнить людям, какой вклад в освоение космоса, в технологический прогресс в целом внесли разработки учёных, как повлияли их изобретения на нашу повседневную жизнь», — заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

По её словам, во времена высокоскоростного интернета и гаджетов многие забыли, что не так давно люди обходились без водопровода, электричества, холодильника, стиральной машины. Как отметила Малявина, наука делает жизнь комфортной и безопасной.

Для участия во флешмобе пользователям соцсетей нужно разместить пост с изображением или видео любого простого предмета или явления, объяснить, как это связано с наукой, поставить хештеги #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки, #РоссийскийКосмос, предложить своим друзьям принять участие в акции и передать эстафету.

Старт флешмобу дал космонавт, Герой России Сергей Рязанский.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.