В России запустили флешмоб «Наука — это космос»

Короткая ссылка
АНО «Национальные приоритеты», оператор Года науки и технологий в России, совместно с Минобрнауки и при поддержке «Роскосмоса» запустил флешмоб «Наука — это космос», приуроченный к 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина.
В России запустили флешмоб «Наука — это космос»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Основная идея этой акции состоит в том, чтобы поддержать российскую науку и напомнить людям, какой вклад в освоение космоса, в технологический прогресс в целом внесли разработки учёных, как повлияли их изобретения на нашу повседневную жизнь», — заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

По её словам, во времена высокоскоростного интернета и гаджетов многие забыли, что не так давно люди обходились без водопровода, электричества, холодильника, стиральной машины. Как отметила Малявина, наука делает жизнь комфортной и безопасной.

Для участия во флешмобе пользователям соцсетей нужно разместить пост с изображением или видео любого простого предмета или явления, объяснить, как это связано с наукой, поставить хештеги #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки, #РоссийскийКосмос, предложить своим друзьям принять участие в акции и передать эстафету.

Старт флешмобу дал космонавт, Герой России Сергей Рязанский.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить