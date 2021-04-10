Минобороны России опубликовало уникальные документы о первых космонавтах

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Министерство обороны России по случаю 60-летия первого полёта человека в космос опубликовало уникальные документы о первых космонавтах страны.
Минобороны России опубликовало уникальные документы о первых космонавтах
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На сайте Минобороны создан специальный мультимедийный раздел «Земные орбиты покорителей космоса», который посвящён легендам отечественной космонавтики.

Помимо прочего, в разделе впервые обнародованы уникальные фотографии и документы, в том числе личные дела космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других.

«Из фондов Центрального архива военного ведомства представлены документы о космонавтах и руководителях отечественной космической программы, офицерах-фронтовиках, ставших наставниками и передавших им свой богатый боевой опыт и частицы мужества и героизма», — рассказали в Минобороны.

В частности, опубликованы документы о руководителе подготовки первых космонавтов Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, лётчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых лётчиков-космонавтов Марке Галае, лётчике-фронтовике Георгии Береговом, участнике войны, разведчике Константине Феоктистове и других.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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