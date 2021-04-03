В России разрабатывают космический буксир

Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира, который получил название БОРИС.

«Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлегкого класса», — цитирует РИА Новости тезисы доклада воронежских специалистов, опубликованных в сборнике Академических чтений по космонавтике.

Отмечается, что масса буксира — 80 кг, он должен нести на борту 16 кг жидкого топлива.

По словам разработчиков, буксир должен быть способен доставлять несколько спутников на разные орбиты.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рамках пленарного заседания «Королёвских чтений» рассказал о планируемых миссиях полёта на Венеру.