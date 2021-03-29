Французские историки проведут экспедицию по поиску тел павших в Сталинградской битве солдат

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Более 50 исследователей с 20 апреля по 1 мая проведут экспедицию по поиску останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942—1943 годах.
Французские историки проведут экспедицию по поиску тел павших в Сталинградской битве солдат
  • © РИА Новости / Эммануил Евзерихин

«Экспедиция пройдёт с 20 апреля по 1 мая в районе посёлка Кузьмичи в Волгоградской области, где могут быть найдены захоронения до 200 советских солдат», — сообщили в Фонде развития русско-французских исторических инициатив.

В работах примут участие в том числе представители Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального института превентивных археологических исследований(INRAP), а также российские эксперты и члены поисковых отрядов.

Проект будет реализован совместно с властями Волгоградской области, Министерством обороны, Министерством культуры и Российским военно-историческим обществом, а также с поисковыми группами Великой Отечественной войны.

Останки советских солдат будут перезахоронены на Мамаевом кургане.

«Проект, который мы сейчас готовим о Сталинградской битве, очень важен потому, что он будет посвящением миллионам людей, которые погибли в Сталинграде. Во Франции много мест с названием «Сталинград», но люди забыли, почему они так называются, и мы бы хотели им об этом напомнить. Нам очень важно сделать этот проект, который нацелен на сохранение истинной памяти», — сказал президент фонда Пьер Малиновский.

Он призвал «помнить историю и передавать её дальше», потому что осталось «не так много живых свидетелей тех страшных событий».

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