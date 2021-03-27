Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского

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Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского получили одобрение Минпросвещения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на научного директора РВИО Михаила Мягкова.

«Наш учебник одобрен Министерством просвещения, получил все необходимые разрешения и в ближайшее время будет уже печататься, будет выходить в свет. И, надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, будут получать этот учебник, который будет в помощь и учителям, и ученикам», — сообщил Мягков.

Ранее, по сообщениям ФАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Онищенко оценил качество дистанционного обучения школьников.

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