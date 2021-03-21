На Байконуре устранили проблему в наземном оборудовании

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В компании «Главкосмос Пусковые Услуги» сообщили, что проблема в наземном оборудовании разгонного блока «Фрегат», из-за которого был отменён пуск ракеты «Союз-2.1а» на космодроме Байконур, устранена.
На Байконуре устранили проблему в наземном оборудовании
  • © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

«Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока «Фрегат», из-за которой последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Идём на пуск завтра», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, перенесён на понедельник, 22 марта. 

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