На Байконуре устранили проблему в наземном оборудовании

В компании «Главкосмос Пусковые Услуги» сообщили, что проблема в наземном оборудовании разгонного блока «Фрегат», из-за которого был отменён пуск ракеты «Союз-2.1а» на космодроме Байконур, устранена.

«Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока «Фрегат», из-за которой последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Идём на пуск завтра», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, перенесён на понедельник, 22 марта.