SpaceX осуществила запуск ракеты со спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink из-за неблагоприятных погодных условий.