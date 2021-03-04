SpaceX осуществила запуск ракеты со спутниками Starlink
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
- Reuters
Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
Liftoff! pic.twitter.com/VVic5UKRnU— SpaceX (@SpaceX) March 4, 2021
Ранее сообщалось, что компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink из-за неблагоприятных погодных условий.
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