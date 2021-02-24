В «Роскосмосе» рассказали об анализе данных экипажа МКС о состоянии корпуса

В «Роскосмосе» рассказали, что специалисты главной оперативной группы управления полётом станции в подмосковном ЦУП проводят анализ полученных от экипажа данных о возможных местах утечек.

Отмечается, что после проведения анализа данных о состоянии корпуса камеры будет определён порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе.

При этом в «Роскосмосе» отметили, что до получения полной информации об уровне давления и состоянии модуля, а также завершения всех регламентных процедур по поиску возможного места утечки делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно.

Ранее замглавы пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин заявил, что экипаж Международной космической станции (МКС) временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха.