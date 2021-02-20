В наукоградах Подмосковья будет реализовано два научных проекта

В Королёве и Пущине откроют новые исследовательские площадки. Эти подмосковные города одержали победу в конкурсном отборе Минобрнауки России.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На конкурсный отбор было подано семь заявок из Подмосковья. Две стали победителями», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В Королёве откроют Научно-испытательный центр аддитивных технологий. Площадка появится при инжиниринговом центре Технологического университета имени Леонова.

В Пущине создадут направления подготовки специалистов для предприятий биотехнологического профиля.

По сообщениям сайта «Москва 24», в бюджете Москвы на 2021 год на поддержку и развитие научной деятельности заложено свыше 366 млн рублей.