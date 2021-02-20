В наукоградах Подмосковья будет реализовано два научных проекта
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На конкурсный отбор было подано семь заявок из Подмосковья. Две стали победителями», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В Королёве откроют Научно-испытательный центр аддитивных технологий. Площадка появится при инжиниринговом центре Технологического университета имени Леонова.
В Пущине создадут направления подготовки специалистов для предприятий биотехнологического профиля.
По сообщениям сайта «Москва 24», в бюджете Москвы на 2021 год на поддержку и развитие научной деятельности заложено свыше 366 млн рублей.