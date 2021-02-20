Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане

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Российская вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирована в Гане.
Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Гана», — заявили в РФПИ.

Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Отмечается, что Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африки, одобрившим вакцину «Спутник V».

Ранее сообщалось о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино.

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