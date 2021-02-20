Астронавты на МКС проведут работы в космосе 28 февраля и 5 марта

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В предстоящие две недели астронавты дважды выйдут в открытый космос с целью проведения технического обслуживания МКС.
Астронавты на МКС проведут работы в космосе 28 февраля и 5 марта
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Отмечается, что 28 февраля астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер начнут подготовку к установке новых солнечных батарей станции.

5 марта Рубинс и астронавт из Японии Соичи Ногучи проведут ряд мероприятий по техническому обслуживанию.

27 января американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта МКС для обслуживания европейского модуля Columbus.

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