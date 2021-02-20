Астронавты на МКС проведут работы в космосе 28 февраля и 5 марта
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.
Отмечается, что 28 февраля астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер начнут подготовку к установке новых солнечных батарей станции.
5 марта Рубинс и астронавт из Японии Соичи Ногучи проведут ряд мероприятий по техническому обслуживанию.
27 января американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта МКС для обслуживания европейского модуля Columbus.