Первый коммерческий пуск «Ангары» вновь перенесён

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Первый коммерческий пуск лёгкой ракеты «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесён на 2022 год по причине неготовности космического аппарата.
Первый коммерческий пуск «Ангары» вновь перенесён
  • РИА Новости

Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель «Ангары») Алексей Варочко.

«С нашей стороны ведётся изготовление ракеты-носителя. Южнокорейские партнёры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на II квартал 2022 года», — сказал он.

Как сообщал ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в 2021 году планируются как минимум два запуска ракеты «Ангара».

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