Производитель «Ангары» рассказал об интересе заказчиков к ракете

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В Центр Хруничева обратились первые коммерческие заказчики, чтобы обсудить возможность проведения пусков ракеты «Ангара», рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Производитель «Ангары» рассказал об интересе заказчиков к ракете
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«Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведённого пуска (14 декабря 2020 года. — RT) на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сказал он РИА Новости, не уточнив, что это за заказчики.

По словам генерального конструктора конструкторского бюро «Салют» Сергея Кузнецова, речь идёт о заказах на лёгкую версию ракеты «Ангара-1.2».

«Мы запустили тяжелую «Ангару», и к нам сразу же пришли заказывать лёгкую», — отметил Кузнецов.

Агентство сообщает, что кроме ракет для лётных испытаний ракетного комплекса «Ангара» заказано производство четырёх тяжелых ракет для Минобороны, а также трёх тяжёлых ракет для первого пуска с космодрома Восточный по линии «Роскосмоса». 

Одна «Ангара-1.2» заказана южнокорейским коммерческим заказчиком в 2016 году.

Как сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в 2021 году планируются как минимум два запуска ракеты «Ангара».

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