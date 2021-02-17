Сураев прокомментировал отказ в визе кандидату на должность представителя NASA

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт Максим Сураев прокомментировал сообщение о том, что российская сторона в качестве ответного шага отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в России.

«Да, функция представителя нужна, потому что это координатор, глаза и уши, он разруливает административные и рабочие моменты и так далее. Но если раньше представителей NASA и астронавтов было по пять-десять и более человек, то сейчас один-два, и то не на большой период», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, случившееся вряд ли кардинально поменяет отношения. Как считает Сураев, это чисто дипломатическая история.

Ранее сообщалось, что кандидату на должность главы представительства NASA не выдали дипломатическую визу в России в ответ на аналогичный шаг Соединённых Штатов в отношении ряда российских дипломатов.

При этом имя кандидата от NASA не называлось.