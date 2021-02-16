Российский научный прибор будет изучать астероид на китайском аппарате

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Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид.
Российский научный прибор будет изучать астероид на китайском аппарате
  • globallookpress.com

«Сейчас выбран российский прибор на китайскую миссию к астероиду», — приводит РИА Новости слова заместителя директора Института космических исследований РАН Олега Кораблёва.

По его словам, Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность подготовиться к нему заблаговременно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил «Роскосмосу» подписать с Китаем Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.

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